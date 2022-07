Reggina: primo forte candidato per la panchina, ma si attendono altri confronti

La Reggina, dopo l’addio di Stellone, non sta a guardare. Il messaggio sbagliato che è passato è che il divorzio tra il tecnico romano e il club amaranto sia dipeso da questioni di budget. Tutt’altro.

La società è al lavoro per portare a Reggio un allenatore importante per il campionato cadetto. Lo sarebbe anche Aglietti, che è ancora sotto contratto con il club amaranto.

Tuttavia, non è il risparmio sull’allenatore la priorità dalle parti di via delle Industrie. Tant’è che si sta sondando la disponibilità di Luca D’Angelo.

L’allenatore che ha portato il Pisa ad un passo dalla promozione in Serie A, è il tecnico che piace per la sua capacità di programmare e costruire nel tempo. Sono iniziate le interlocuzioni e si valuterà la fattibilità di un progetto pluriennale, benché il tecnico dovrà svincolarsi dal Pisa.

D’Angelo non è comunque l’unico nome. Non ci sarebbe, al momento, Serse Cosmi nella lista dei papabili. Le altre soluzioni da ricercare in profili che siano compatibili con le caratteristiche dell’ex tecnico del Pisa, ossia avere alle spalle campionati importanti di B.

Si attendono sviluppi.