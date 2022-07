Reggina, Obi: “Vengo da Salerno e so cosa è il grande tifo. So del gemellaggio”

“Con un anno di ritardo. Ma sono contento di essere qui. Sono arrivato per l’ambizione della società e perchè Inzaghi mi ha convinto che qui c’è un progetto importante”.

Così Joel Obi ha parlato per la prima volta da centrocampista della Reggina, un anno dopo il suo mancato arrivo alla corte di Alfredo Aglietti.

Il nigeriano è pronto a mettersi a disposizione del tecnico per il centrocampo. “Ho fatto – ha dichiarato – tutti i ruoli. A Salerno ho fatto anche il quinto. Ovunque darò il mio contributo e sono a disposizione della squadra”.

Tanta sfortuna in passato, ma ormai alle spalle. “Gli infortuni – ha dichiarato – li ho messi da parte. Da quattro-cinque anni non ne ho avuti, speriamo che continui così. Prendendo Inzaghi abbiamo un’impronta importante, ma non ci fissiamo obiettivi. L’importante è partire bene e divertirci”.

Da giovanissimo tanti maestri di rilievo internazionale. “All’Inter – ha ricordato – ho avuto tanti allenatori importanti. Non mi sembra giusto fare un nome in particolare. Fra i tanti che mi hanno insegnato qualcosa Mourinho e Benitez, ma a tutti devo qualcosa per avermi insegnato a giocare a calcio”.

E sul passo indietor a livello di categoria: “Ho ancora tanta fame, senza necessità di paragonare le categorie. Arrivo da Salerno e il tifo so com’è. So che sono gemellati con quelli della Reggina e mi auguro di ricever lo stesso supporto”.