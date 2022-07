Reggina, Inzaghi atterra a Reggio e la notizia è doppia

C’è ancora qualcuno nel mondo che pensa che la Reggina non serva a niente e che i problemi di Reggio Calabria sarebbero altri.

Poi, però, ci si accorge che è quasi impossibile che in un altro ambito possa arrivare a lavorare in città un personaggio di livello mondiale come Filippo Inzaghi. Che, di colpo, proietta la città su Corriere della Sera, Repubblica, Sky, Rai e Mediaset. Senza neanche un fatto negativo in bella mostra.

La prima notizia è che giovedì 14 luglio Filippo Inzaghi arriverà a Reggio Calabria. La seconda è che lo farà con un volo Linate-Reggio, che sbarcherà all’Aeroporto dello Stretto attorno alle ore 16.

I più arguti diranno che Inzaghi se lo può permettere di atterrare a Reggio, considerati i prezzi. E forse è anche vero. Se non altro sarà anche un passeggero in più per la tratta, sebbene forse una volta di più valga la pena capire quanto sia una struttura cruciale per la città. Giovedì all’aerostazione ci sarà la stampa di tutta Italia.