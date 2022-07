Reggina: Diaw e Mulattieri per l’attacco, due ritorni e i colpi per la difesa

La Reggina fa sul serio. Entro un paio di giorni Massimo Taibi punta a dare a Filippo Inzaghi 4-5 calciatori che diano consistenza e valore all’organico.

Non si faranno follie, ma il club è forte economicamente più di quanto ci si aspettasse In attacco, oltre a confermare Menez, la Reggina cerca prime punte mobili e esterni d’attacco. Il primo colpo, salvo sorprese, sarà il talentuoso Mulattieri, mentre gli amaranto rischiano di scavalcare tutti nella corsa a Davide Diaw. Va detto che partono in ritardo rispetto ad altri.

Non ci sono dubbi, invcece, che la Reggina proverà a far valere la volontà di Michael Folorusnho e Gianluca Di Chiara. Entrambi non vedono l’ora di tornare. Con il primo bisogna parlare con il Napoli, per il secondo con il Perugia. Ci sono i margini per chiudere.

Per la difesa è vicino Modolo del Venezia. Si attendono sviluppi nelle prossime ore. Non sarà ovviamente l’unico arrivo.