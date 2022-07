Reggina, c’è da sfoltire: chi c’è in uscita e cosa può accadere

La Reggina continua ad acquistare, ma presto dovrà sfoltire. Non una novità per Massimo Taibi, che praticamente ad ogni sessione di mercato è chiamato a trovare una sistemazione a chi è fuori dal progetto. In alcuni casi, però, sono le contingenze di mercato a determinare le uscite.

Nicola Bellomo, ad esempio, è ad un passo dal ritorno nella sua Bari. Le contropartite tecniche provenienti dalla Puglia non convincono la Reggina che potrebbe liberare il trequartista barese senza alcuno scambio.

Per Aya le offerte provengono soprattutto dalla Campania. Avellino e Turis seguono il calciatore, ma si dovrà trovare la quadra per fare l’operazione.

Laribi è in uscita. Situm e Ricci potrebbero essere valutati fino alla fine da Filippo Inzaghi, considerato che si tratta di giocatori con buona affinità con il suo 4-3-3.

Loiacono potrebbe lasciare Reggio in ragione della grande abbondanza difensiva, che potrebbe togliergli spazio.

É fuori dal mercato Lorenzo Crisetig. Rivas andrà via solo per un’offerta irrinunciabile, dato che la Ternana si è vista rispedire al mittente la richiesta per l’acquisizione del cartellino. C’è da trovare una sistemazione a Faty, benché il suo contratto sia praticamente al minimo per effetto di un accordo con la società che prevedeva un triennale con ultimo anno a cifre basse.