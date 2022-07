Reggina: calendari di Serie B a Reggio, ma la data potrebbe slittare

I calendari della prossima Serie B saranno sorteggiati in occasione di una cerimonia che si terrà a Reggio Calabria. Una bella vetrina nazionale per la città, che veicolerà l’incantevole immagine dell’Arena dello Stretto al tramonto. Un fatto avvalorato dal fatto che la Reggina è riuscita a sfuggire al fallimento grazie all’intervento di Felice Saladini. Si è trattato, tra l’altro, di un’idea del patron, quella di portare l’evento in città.

Tuttavia, ancora non c’è una data. Rispetto a quelle emerse fino ad ora, c’è la possibilità che la data slitti a dopo metà luglio. Si potrebbe arrivare anche al 18 luglio. Una necessità che nasce da esigenze organizzative. Si attendono sviluppi nelle prossime ore.