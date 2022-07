Reggina, Breda: “Felice che sia andato tutto bene, molto dipenderà dalla forza della prorpietà”

Roberto Breda, negli ultimi anni, è diventato uno dei maggiori esperti del campionato di Serie B: Proprio da Reggio è iniziata la sua carriera da allenatore, con una lunga trafila come tecnico delle giovanili prima di sbarcare in prima squadra.

Prima portando in porto la barca nell’anno sfortunato partito con Novellino prima e Iacono poi, per poi tornare dopo la B sfiorata a Salerno.

Ai microfoni di Pianeta B ha parlato di come siano andate le cose a Reggio negli ultimi mesi. “Intanto – ha evidenziato – sono particolarmente felice che sia andato tutto bene, in quanto proprio a Reggio Calabria ho iniziato la mia carriera. A volte queste situazioni danno anche una grandissima forza. Pare che sia rimasta inalterata la struttura tecnica che aveva concluso la scorsa annata sportiva: portare avanti un percorso tecnico, e di conoscenza, che sul campo ha comunque dato dei buoni frutti credo sia comunque già un grande punto di partenza. E’ un’annata particolare, ma gli amaranto possono davvero fare un ottimo lavoro. Molto, però, credo che dipenderà dalla forza della proprietà e da cosa vorrà fare sul mercato perché, per quanto bene abbia fatto la struttura di gioco preesistente, è chiaro che degli aspetti da migliorare ci siano sempre”