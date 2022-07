Reggina: adesso è anche ufficiale, ok totale della Covisoc. Pronti alla B numero 25

La Reggina parteciperà al suo venticinquesimo campionato di Serie B. Ad un certo punto sembrava non potersi concretizzare questo destino, dopo il terremoto di maggio.

Ci hanno pensato Felice Saladini e tutti coloro i quali hanno confezionato l’operazione di salvataggio del club amaranto. Il tutto mentre tutta Italia dava quasi la spinta affinché si percepisse una situazione più drammatica di quanto non fosse in realtà. Serviva un po’ di coraggio e di lungimiranza, che la Reggina ha trovato nel nuovo corso.

La Covisoc ha approvato su tutta la linea la posizione economica del club. Dalla fideiussione ai quasi quattro milioni di euro versati per iscriversi al prossimo campionato, passando per le garanzie fornite per il piano di rientro.

Nessuna riserva, nessuna necessità di integrazione. É la normalità per un club sano, ma fino a venti giorni fa la Reggina era tutto meno che un club sano.