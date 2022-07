Mercato Reggina, ufficiale: per il centrocampo c’è anche Fabbian

La Reggina ha depositato il contratto di Giovanni Fabbian. Il centrocampista, classe 2003, arriva dall’Inter in prestito.

Si tratta di un centrocampista di talento che nella composizione della rosa partirà come alternativa al regista titolare, cioè Crisetig. Si attendono comunque altri due colpi nel settore nevralgico: uno è quello già definito di Majer, l’altro si confida possa essere Valzania. Proia, invece, sembra essere uscito dai radar.

Fabian è under, dunque non ad occupare alcuna casella over.