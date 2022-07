Mercato Reggina: tre nuovi acquisti in arrivo

La Reggina non si ferma sul mercato. Gli amaranto vogliono completare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi al più presto possibile.

Le ultime operazioni da ufficializzare riguardano la cessione di Nicola Bellomo al Bari e l’arrivo del centrocampista Lollo dai pugliesi, ma queste operazioni sono giù alle spalle.

Ci sono tre calciatori che sono ormai vicini a vestirsi d’amaranto. Uno è Federico Proia. Il centrocampista, pupillo di Inzaghi, è di proprietà del Vicenza, ma l’anno scorso ha giocato a Brescia. É stato uno dei punti di forza del Cittadella nelle stagioni precedenti, è un classe ’96. Ci sono tutti gli accordi tra le parti, si attende la zampata finale.

Praticamente definiti i discorsi con la Fiorentina per avere l’attaccante classe ’99 Gabriele Gori, reduce dall’annata a Cosenza dove dopo un buon inizio lo ha fermato una miocardite. Il promettente centravanti dovrebbe presto legarsi alla Reggina per diventare una delle prime punte a disposizione, fermo restando che si continuerà a cercare una prima punta d’esperienza o comunque di affidabilità garantita per la categoria.

Vicino, però, è anche Emanuele Cicerelli dalla Lazio (lo scorso anno al Frosinone). Al momento è in uscita dai biancocelesti e la Reggina è andata molto avanti nella definizione della trattativa. Dopo Canotto è perciò in arrivo un altra freccia per l’arco offensivo di Inzaghi.

Archiviati questi tre colpi mancherebbero all’appello un altro centrocampista (Valzania è un nome sempre attuale) ed il centravanti. Non è da escludere, però, qualche cambiamento in difesa determinato dalle occasioni di mercato.