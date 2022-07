Mercato Reggina: la strada per Di Chiara sarà lunga

Gianluca Di Chiara è in ritiro con il Perugia. Fabrizio Castori spera che il terzino resti a sua disposizione. Lo stima e ha ben chiaro quanto bene abbia fatto a Reggio Calabria. L’ambiente, però, non lo ama e lo vorrebbe lontano dal biancorosso.

Lui probabilmente non vedrebbe l’ora di rivestirsi d’amaranto. La Reggina sarebbe ben felice di riaccoglierlo. C’è, però, un problema: ha ancora un anno di contratto con il Perugia. La società umbra è determinata a tenerlo o cederlo solo dietro compenso economico.

Per un giocatore del ’93 e con un contratto particolarmente alto per gli standard della categoria (a scadenza 2023), chiedere soldi è un po’ come chiedere la luna. Tuttavia, più ci si avvicinerà alla fine del mercato, più potrebbe essere interesse delle parti trovare qualche tipo di intesa. Probabile che i discorsi vadano alla lunga.

La Reggina, per il momento, ha in organico Liotti e Giraudo. Con quest’ultimo che andrebbe a essere considerato jolly (puà giocare anche mezz’ala) quando si andrà a definire la rosa.