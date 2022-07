Mercato Reggina, la situazione obiettivo per obiettivo

Mayer – Il centrocampista del Lecce è in uscita dai salentini. C’è l’accordo tra le parti, ma fino a quando non c’è la firma non si può parlare di accordo tra le parti. Il classe ’92 ha vinto due campionati di B da protagonista con i giallorossi. L’accelerazione è dovuta alle difficoltà per chiudere gli altri affari.

Fabbian – Il talentuoso classe 2003 può arrivare dall’Inter. É un altro centrocampista. Non è un regista, nella sua evoluzione di calciatore promette bene come mezzala. Le parti sono molto vicine.

Santander – La Reggina lo aspetta. C’è l’intesa economica, il calciatore considera la proposta amaranto allettante anche per la presenza del suo maestro Filippo Inzaghi. Gli unici intoppi derivano dal fatto che, soprattutto in Sud America, ha molto mercato in categorie superiori alla seconda divisione.

Gori – La Reggina ha scavalcato l’Ascoli, perché la Fiorentina vuole mandarlo a Reggio. Tuttavia, l’entourage del calciatore aveva già trovato l’accordo con i marchigiani. La situazione va sbrogliata.

Proia e Valzania – Affari praticamente fatti, ma che non si sbloccano. E quando questo accade è perché c’è qualcosa che fa da intoppo. Comunque vada, arrivasse Mayer, ci sarebbe spazio per solo uno di loro. Le piste si sono complicate. Attenzione, perché, potrebbe tornare in auge il nome di Brescianini, affiancandolo all’arrivo di Mayer. Sarebbe under e dunque un problema in meno nella composizione della rosa.

Di Chiara – Il Perugia vuole un indennizzo per il suo cartellino. La Reggina non ha alcuna intenzione di elargirlo per un calciatore che ha solo un anno di contratto ed un accordo molto alto con gli umbri. Il calciatore vuole tornare a Reggio. Se ne riparlerà nell’ultima fase di mercato, quando anche agli umbri potrebbe non convenire più al Perugia.

Calabresi e Sampirisi – La Reggina ha un problema di over e anche di terzino destro. Prima di poter occupare questa casella serve liberarne altre. Qualcosa in difesa arriverà in quella posizion e che sia un’alternativa a Pierozzi. Magari un under di qualità, se non i due calciatori citati. A meno che Inzaghi non si convinca di tenere Situm (che come Pierozzi, nasce come calciatore più offensivo). In quella posizione possono giocare anche Loiacono e Cionek.

Amione – Come per Di Chiara l’appuntamento è alla fine del mercato. Se il Verona lo cede, la Reggina è in prima fila. Un difensore mancino ed under fa sempre comodo. Un suo potenziale utilizzo costante garantirebbe infatti un sostanzioso introito grazie alla monetizzazione.

