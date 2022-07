Mercato Reggina: il punto sui colpi in entrata

La Reggina deve ancora ufficializzare gli arrivi del difensore centrale Dutu, del laterale destro Pierozzi e del centrocampista Agostinelli. Tutti giovani, promettenti e provenienti dalla Fiorentina. Il primo ed il secondo hanno anche alle spalle già un campionato di Serie C importante, rispettivamente con le maglie di Montevarchi e Pro Patria

Ma colpi pesanti dovranno ancora arrivare. Ecco la situazione

Sampirisi – Il Monza lo ha messo in uscita, la Reggina lo ha chiesto. Brianzoli e amaranto sono già d’accordo per le condizioni, il club dello Stretto ed il giocatore stanno valutando se finalizzare i discorsi. Sarebbe il terzino destro del 4-3-3.

Gagliolo – É tutto fatto. Ad un certo punto sembrava mancare solo la firma, ma non è arrivata. A rallentare le cose potrebbe essere il fatto che la Salernitana ha perso Lovato per infortunio e cerca un sostituto. Sarebbe il centrale mancino da affiancare a Cionek o Camporese Si attende ancora Amione come alternativa, più c’è il neoarrivato Dutu.

Valzania – Perso Folorunsho, è la mezzala che può completare un ipotetico centrocampo titolare Obi e Crisetig. Ha gamba, qualità e quantità. Sarebbe un colpo assoluto e i discorsi sono in fase avanzata.

Brescianini – Sarebbe un under di lusso che arriverebbe dal Milan. Anche in questo caso i discorsi non sono lontani dalla definizione, ma bisognerà fare delle valutazioni. Tra questi il fatto che in squadra ci sono anche il neoacquisto Lombardi, Ejjaki, Gavioli e Agostinelli appena arrivato. (Quest’ultimo potrebbe agire anche da trequartista). Qualcuno tra quelli di proprietà potrebbe andare via in prestito in C.

Canotto – La Reggina lo ha chiesto, il Frosinone ha abbondanza nel reparto degli esterni offensivi. Gli amaranto di certo cercano ali importanti per il 4-3-3 di Inzaghi.

Bomber– Dopo il ko di Galabinov, la Reggina è ancora più motivata alla ricerca di un attaccante da doppia cifra. Per questo tassello ci sarà da attendere, poiché questa è la fase in cui i costi per le prime punte più importanti sono alle stelle.