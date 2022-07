Mercato Reggina: il punto su una serie di trattative, Inzaghi aspetta ancora rinforzi

Due centrocampisti dotate di passo, capacità di interdire ed inserimento. Sono le priorità di Filippo Inzaghi per questa fase di calciomercato, dopo l’arrivo di Gagliolo.

La Reggina ha praticamente definito l’operazione Proia. Arriverebbe dal Vicenza, dopo essere stato con il tecnico a Brescia nella passata stagione. Alfredo Pedullà ha parlato del via libera da parte dei biancorossi.

L’altro centrocampista che si cerca è Valzania. La Cremonese è disposta a darlo alla Reggina, il giocatore accetterebbe Reggio Calabria, ma c’è un ultimo intoppo: i grigiorossi ed il calciatore devono convincersi che separarsi è la soluzione migliore.

La Reggina segue anche il bulgaro Chochev, ex Palermo (anche con campionati di Serie A alle spalle) e attualmente gioca in patria con il Cska Sofia.

Gli amaranto hanno praticamente definito l’arrivo dell’ex Cosenza Gori. L’attaccante arriva dalla Fiorentina e sarà il vice dalla punta titolare. I nomi per quella posizione sono gli stessi da giorni. A Gytkjaer e Simy, si è aggiunto però l’argentino ex Bologna Santander. Il classe ’91 si è svincolato dai felsinei ed ha giocato la sua migliore stagione in carriera proprio con Inzaghi.

I due centrocampisti e due punte sembrano essere i colpi più immediati. Poi arriverà il momento di sfoltire. Si attendono sviluppi. Per Taibi sono giorni intensi.