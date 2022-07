Mercato Reggina: due situazioni complicano le strategie

La Reggina sta costruendo la sua nuova rosa. Lo sta facendo con un potere d’acquisto importante e anche con un certo equilibrio. Tassello dopo tassello, la squadra sembra venir fuori come una creatura in grado di potersela giocare con tutti. Soprattutto viaggiando a fari spenti e con obiettivo dichiarato la salvezza.

Il mercato, però, riserva anche delle sorprese. Non ci si aspettava, ad esempio, che il Napoli potesse rifiutare un’offerta per l’acquisto del cartellino di Folorusnho, Lo rivela la Gazzetta del Sud, a poche ore dal momento in cui il centrocampista sembra aver preso la via di Bari. Gli azzurri lo presteranno alla società di famiglia. La Reggina andrà su altri obiettivi. Piacciono molto Brescianini del Milan e Valzania della Cremonese. Potrebbero arrivare entrambi, mentre Mazzitelli per ora resta una pista difficile da percorrere.

Un’altra brutta notizia arriva da Salerno. I granata avevano praticamente dato il via libera per Gagliolo in amaranto. Tuttavia, il brutto infortunio occorso a Lovato potrebbe tenere in stand by le cose. Si attende, adesso, di capire come si evolveranno le cose. Il dato certo è che la Reggina è attiva più che mai e fino ad ora ha dimostrato di avere sempre dei piani B.