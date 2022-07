Mercato: Reggina-Bari, prima lo scambio e poi la sfida per la punta

Reggina e Bari hanno praticamente definito lo scambio che porterà alla Reggina il centrocampista Lollo e segnerà il ritorno a in Puglia di Nicola Bellomo dopo quattro anni vissuti a Reggio.

Bomber cercasi per Reggina e Bari

I due club, però, stanno cercando lo stesso obiettivo per l’attacco. Amaranto e pugliesi, infatti, stanno dialogando con il Monza per Gytkjaer. Il calciatore danese, classe 1990, ha segnato quasi 200 gol in carriera e dopo un anno di ambientamento in Brianza, è stato uno dei calciatori più continui nell’anno della promozione brianzola.

Il calciatore piacerebbe molto a Filippo Inzaghi e sarebbe la pedina ideale per sostituire Andrey Galabinov, destinato ad essere ko per tutta la stagione. Potrebbe, inoltre, non essere l’unico riferimento offensivo destinato ad arrivare, qualora si creassero i presupposti per altre uscite. Ma meglio procedere un passo alla volta.