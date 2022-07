Mercato Reggina, altri colpi in arrivo: i nomi

La Reggina è in una fase di calciomercato piuttosto intensa. Il club amaranto, nonostante diversi calciatori ancora da piazzare comprende l’esigenza di dare a Filippo Inzaghi quanti più elementi possibili, in maniera tale da assemblare al più presto i tasselli del nuovo mosaico.

Dopo Joel Obi e Michele Camporese, che si aggiungono ai diversi colpi già annunciati due giorni fa (Come Colombi o LOmbardi), la Reggina è pronta ad ufficializzare altri colpi.

Non è, ad esempio, ancora stato ufficializzato il portiere Ravaglia. Lo stesso si può dire per il difensore Eduard Dutu e per l’esterno destro Niccolò Pierozzi. Il difensore centrale e l’esterno destro (entrambi classe 2001) provengono in prestito dalla Fiorentina e sono reduce da buone stagioni di C. Il primo al Montevarchi, l’altro alla Pro Patria (36 presenze, 8 gol e 4 assist).

Sarà, invece, alla prima esperienza tra i professionisti Vittorio Agostinelli. Il talentuoso centrocampista gigliato arriva sempre dal settore giovanile viola e a Reggio proverà a mantenere fede al talento che gli si riconosce a livello nazionale.

Non è finita perché il club amaranto è vicinissimo a chiudere per Riccardo Gagliolo, difensore (centrale o terzino) mancino che arriverebbe dalla Salernitana.

E non è finita. Mancano ancora almeno un terzino destro, forse Di Chiara, un paio di centrocampisti e due o tre attaccanti.