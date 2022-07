La Reggina fa sul serio: più di uno spiraglio da Inzaghi, risposta in arrivo

La Reggina ha fatto una proposta a Pippo Inzaghi, dopo che l’allenatore emiliano ha manifestato apertura all’idea di lavorare a Reggio Calabria.

É la stretta attualità di quanto sta accadendo attorno alla panchina amaranto. L’ex super bomber di Milan e Juventus sarebbe pronto a raggiungere lo Stretto, anche senza una squadra creata per vincere il campionato.

Si sta prendendo delle ore di riflessione, per capire se davvero lo affascina l’idea di giocare in una piazza calorosa e dove non avrebbe pressione di fare risultato, se non quella della salvezza.

Il rovescio della medaglia è la richiesta di una una squadra futuribile che in un paio di stagioni possa arrivare a lottare per il vertice. Aprire un ciclo è la prospettiva che la Reggina ha prospettato a Filippo Inzaghi. E al tecnico piace l’idea. La risposta sta per arrivare.