Inzaghi alla Reggina e storia di un blitz: asse Martino-Taibi e poi Saladini come Agnelli

Se c’è una prova provata dell’efficacia del gioco di squadra, questa è la trattativa che porta, clamorosamente, il big dei big degli allenatori di serie B, Pippo Inzaghi, alla Reggina. Tutto nasce nella giornata di sabato, dopo il clamoroso strappo di Stellone.

E nasce sull’asse Martino-Taibi. Il primo si muove, individua l’obiettivo, mette in piedi il contatto con l’agente, Tullio Tinti. Pippo Inzaghi da decenni è amico stretto di Massimo Taibi, da quando i due giocavano assieme a Piacenza a metà degli anni ’90 e questa cosa non può non giocare un ruolo importante in questa storia.

L’asso decisivo, però, lo cala direttamente il patron, Felice Saladini che, nel momento in cui alla trattativa serve uno scatto, qualcosa in più, rompe gli indugi, sale su un aereo e raggiunge Pippo a Formentera. Il blitz, molto simile a quello che fece Andrea Agnelli con Cristiano Ronaldo, è decisivo.

Il resto è storia.