Mercato, presidente Ascoli: “Gori vuole venire solo da noi, ma andrà alla Reggina”

La Reggina sta per abbracciare Gori. Uno dei due rifonrzi per il centro dell’attacco, assieme a Federico Santader.

Sul Corriere dello Sport, il presidente dell’Ascoli fornisce una versione dei fatti di quanto accaduto.

«Era – ha rivelato – tutto fatto con il ds Pradè, visto che il calciatore vuole solamente l’Ascoli, idem il suo procuratore Pastorello. Ma… ho scritto e parlato con Joe Barone per due volte. Prima mi ha chiesto 2 milioni, cifra a dir poco esagerata, per comprare il cartellino di Gori, poi questa mattina (ieri, ndc) mi ha detto che andrà in prestito alla Reggina»

«Il tutto – ha aggiunto Pulcinelli – sembra avere il sapore di una vendetta personale, perché noi ad Ascoli prendemmo in squadra, su richiesta del padre, il figlio di Barone, Giuseppe, che però non trovò spazio”.