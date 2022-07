Ex Reggina, prosegue la carriera di Mimmo Zampaglione

Il Bocale Calcio ADMO comunica che anche nella stagione 2022/2023 Domenico Zampaglione farà parte dell’organico biancorosso. Capitano della squadra di mister Laface nella passata stagione, ha lasciato il segno nel cammino verso la salvezza realizzando 11 reti e guidando i compagni da autentico leader nei momenti più difficili.

Atleta diventato il simbolo del calcio calabrese da diversi anni a questa parte, con qualsiasi maglia è sempre stato in grado di fare la differenza, dalla Lega Pro, dove ha indossato, tra le altre, le maglie di Vibonese, Hinterreggio e Vigor Lamezia (12 reti nel 2013/2014), alla Serie D, lasciando il segno con Gioiese (13 reti nel 2014/2015) e Reggio Calabria, ma soprattutto con la Valle Grecanica, quando nel 2011/2012 li laureò capocannoniere con 31 reti. Negli anni più recenti, Zampaglione ha sposato i progetti e le ambizioni della Reggiomediterranea prima e del Locri poi, lasciando ovunque il ricordo di un grande calciatore ma soprattutto di un grande uomo. Un po’ come avvenuto a Bocale, dove il buon Mimmo è pronto per scrivere altre pagine della sua e della nostra Storia!