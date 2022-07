Bellomo saluta: “Esperienza magica, la Reggina batte dentro di me come un secondo cuore”

“Ci sono esperienze che vanno oltre la professione di ognuno di noi. Esperienze che ci entrano nell’anima, che ci arricchiscono e ci appartengono anzitutto come uomini. Esperienze che ci fanno capire cosa significa essere amati. Sono stati tre anni intensi, indimenticabili, ed oggi che il mio viaggio è terminato, posso dire con certezza che l’esperienza in amaranto è stata magica, e che Reggio e la Reggina batteranno dentro di me come un secondo cuore. Non smetterò mai di ringraziarvi. E’ arrivato il momento dei saluti, è arrivato il momento di abbracciarvi con lo stesso amore e lo stesso affetto che mi avete riservato”.

Lo ha scritto su Instagram Nicola Bellomo, il giorno dopo il suo ritorno al Bari e l’addio alla Reggina.