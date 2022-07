Appuntamento con il premio Granillo a Reggio Calabria, presenti tanti big del calcio

Una location d’eccezione per un premio dedicato ad uno dei più importanti protagonisti della storia della Reggina. Ad Alta Fiumara si terrà la nuova edizione del Premio Oreste Granillo, ideato e organizzato da Maurizio Insardà. L’evento è stato presentato nei giorni scorsi alla presenza del presidente della Figc Calabria Saverio Mirarchi, del presidente del Coni Calabria Maurizio Condiopdero, del presidente dell’Ussi Calabria Rocco Musolino, dell’ex dg della Reggina Franco Iacopino.

Lunedì 25 luglio alle ore 19 sono attesi a Reggio Calabria, tra gli altri, il presidente della Figc Gabriele Gravina, il presidente del Bari Luigi De Laurentiis, il giornalista Italo Cucci, il Ceo di Helbiz Matteo Mammì.

Il premio si rinnova, dunque, nel solco di una tradizione che nel corso degli anni ha portato a Reggio tanti big del calcio italiano. Tutte figure che si sono meritate il riconoscimento dedicato ad un dirigente di livello nazionale come l’uomo che ha portato per la prima volta in Serie B la Reggina e cui è intitolato lo stadio.