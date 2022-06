Saladini: “Oggi sono a Lamezia, domani sarò a Reggio a parlare di Reggina”

Felice Saladini, per la prima volta, parla di Reggina. O meglio sfiora l’argomento, anticipando che il suo impegno nel calcio continuerà a prevedere anche quello con l’Fc Lamezia Terme.

Parole dette a margine di un evento da lui stesso organizzato nella sua città. Le dichiarazioni sono state raccolte da Lamezia Informa.

“Lamezia – ha spiegato – è la mia città e la squadra sportiva rimarrà indiscutibilmente”. Rassicurazioni che certificano il fatto che non scapperà, come qualcuno malignamente diceva, dagli impegni presi. E probabilmente questo è un gran bel segnale anche per i tifosi amaranto.

Poi, però, l’apertura probabilmente verso le firme che lo dovrebbe proiettare ad essere anche il proprietario della Reggina.

“Oggi – ha evidenziato – siamo qui e parliamo di Lamezia, domani pomeriggio sarò a Reggio Calabria per parlare di Reggina”.