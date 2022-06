Reggina: una nuova avventura per Mastour

Hachim Mastour sperava che la Reggina potesse essere un trampolino di rilancio per la sua carriera. L’ex enfant prodige del Milan, invece, neanche sullo Stretto ha dimostrato di poter tornare a far vedere il talento che lo contraddistingueva da ragazzino.

Dopo la stagione in C con pochissime apparizioni e la B con pochi minuti giocati, gli amaranto lo avevano mandato a giocare in prestito al prestito. Nulla da fare, fino alla separazione.

Adesso, però, dopo qualche mese di inattività è pronta un’altra possibilità. Che arriva, però, da lontano e da un campionato non certo di prima importanza. Giocherà, infatti, con il Nahdat Zemamra, formazione della Serie B marocchina.