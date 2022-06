Reggina: si lavora al piano di rientro per gli investitori, le strategie

Il ruolo degli intermediari in questa fase per la Reggina è molto più utile di quanto si possa pensare. Il loro compito è quello di creare un piano di rientro che renda sempre più appetibile l’investimento , su cui c’è un gruppo che è molto più avanti degli altri nell’acquisizione delle informazioni (e non solo).

Nelle prossime ore si attende un passaggio chiave che, come è noto, è la rateizzazione di oltre il 70% dei debiti del club.

A chi vuole investire nella Reggina si richiedono 3 milioni da immettere subito nella liquidità a disposizione del club, in cui sono compresi gli 800.000 euro di fideiussione necessaria per l’iscrizione.

Ci sono ulteriori 2,5 milioni di euro che esulano da questa spessa e che dovranno essere affrontati con i fornitori. Questi non vanno onorati entro il 30 giugno, ma la questione sarebbe approfondita successivamente. Questi creditori, come tutti gli altri, hanno tutto l’interesse ad agevolare questo passaggio, tenuto conto che il fallimento significa perdere tutto.

Il piano di rientro con l’Erario

Le rateizzazione dei debiti con l’Erario dovrebbe prevedere un piano di rientro da 1,5 annui per 7 anni. Per intendersi una società di Serie B come la Reggina è in grado di fatturare oltre 10 milioni di euro. In quella cifra annuale bisognerà trovare il margine per pagare quella rata.

E sia chiara una cosa: più importanti sono gli introiti da sponsorizzazioni e botteghino, meno peserebbe quella cifra. Arrivano, inoltre, segnali del fatto che si sta lavorando per abbassare il monte ingaggi, dove ci sono contratti molto onerosi rispetto agli standard della categoria.