Reggina, Saladini: “La venivo a vedere in Serie A, mai avrei pensato di diventarne proprietario””

“La Reggina è la squadra che venivo a vedere quando era in Serie A. Mai avrei immaginato 15 anni fa di diventare il proprietario del club”.

Così Felice Saladini non ha nascosto la sua emozione nell’aver acquisito il club nel giorno in cui ha presentato il nuovo presidente Cardona.

“Vogliamo – ha dichiarato Saladini – fare divertire la gente, portate la gente allo stadio e fare parlare della squadra in giro per l’Italia. Tutti sanno di cosa è capace la Reggina. Me ne sono accorto durante l’assemblea di Lega. Dobbiamo fare sognare Reggio Calabria e la Calabria intera”.