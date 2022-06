Reggina: primo ok dell’Agenzia delle Entrate, De Lillo al Sant’Agata con due persone chiave nella trattativa

Giornata importante per la Reggina. L’amministratore Fabio De Lillo si è recato presso l’Agenzia delle Entrate per ottenere la rateizzazione del 70% dei debiti che la Reggina. Quelli con l’Erario. Non si può parlare ancora di ratifica, ma c’è un ok “informale”. L’accordo dovrebbe essere pluriennale e molto lungo.

De Lillo non si è presentato da solo presso gli uffici preposti, ma lo ha fatto con il rappresentante legale dell’intermediario che si sta occupando della vendita del club e con un rappresentate del gruppo imprenditoriale più vicino a chiudere l’operazione. Possibile che l’ok dell’Agenzia sia passato per garanzie ottenute da figure che oggi sono terze rispetto al club amaranto.

De Lillo e le due persone, in seguito, hanno raggiunto il centro sportivo Sant’Agata.