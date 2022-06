Reggina, parla Versace: apertura totale agli acquirenti sul Granillo e sul centro sportivo Sant’Agata

“Abbiamo programmato con la dottoressa Perna un nuovo step di incontri, dopo il colloquio telefonico degli ultimi giorni. Dopo aver superato le prime due scadenze, adesso si entra nel vivo della questione iscrizione della squadra”.

Lo ha detto il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Carmelo Versace, ospite di Radio Antenna Febea-

“L’iniezione di liquidità – ha spiegato – potrà essere fatta da un nuovo acquirente. Oggi ci sono stati degli incontri al S.Agata. Ci sono state delle interlocuzioni, anche con rappresentanti di un imprenditore interessato. Le sensazioni sono positive. la dottoressa Perna ci ha rassicurato che continuerà a seguire in prima persona l’evolversi della situazione mi fa stare sereno e tranquillo”:

“C’è – ha evidenziato – grande attenzione verso la Reggina. Da ora in avanti ci saranno parecchi incontri”.

E il ruolo del Comune e della Città Metropolitana: “Nell’incartamento per l’iscrizione è stata data la documentazione necessaria da parte dell’ente relativamente allo stadio. Un impianto come il Granillo deve essere gestito da una società e secondo me il Comune sarebbe disponibilissimo a sedersi attorno ad un tavolo. Ricordiamo che quella è un’area dove ci sono diversi impianti sportivi. Se questo dovesse servire a favorire la cessione della Reggina, ci sarebbe apertura totale. Abbiamo portato avanti degli adempimenti riguardo al centro sportivo Sant’Agata. Già con la vecchia società, sul lato del campo numero 3 c’era già un’idea di sviluppo per poter ampliare uno dei campi. Per chi vuole fare c’è possibilità di investimento”.

Il centro sportivo fa già parte delle risorse del club, essendo in lunga concessione alla Reggina.