Reggina: nero su bianco, la squadra si taglia gli stipendi

La Reggina sta lavorando per iscriversi al prossimo campionato. Nel weekend c’è stata un’accelerata che inizia a far decrescere sensibilmente i dubbi rispetto all’intenzione dell’acquirente di andare fino in fondo, nel momento in cui tutto sarà chiaro.

La novità del lunedì è la formalizzazione degli accordi con i calciatori per una riduzione degli stipendi in vista della prossima stagione. Una scelta che di fatto consente di abbassare i costi di gestione e rendere più sostenibile la rateizzazione con l’Erario.

Quasi tutto il gruppo ha detto “Sì” alla richiesta di Massimo Taibi che per tutto il giorno è stato impegnato in quest’opera da sarto per le finanze del club. Tra i primi a dare disponibilità. secondo le indiscrezioni, c’è stato Jeremy Menez e poi è toccato a quasi tutti gli altri. Si parla di oltre l’80% dei tesserati che ha dato “Ok”.