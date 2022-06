Reggina: c’è l’ok dal Tribunale? Con il via libera si va dal notaio

Non ci sono comunicazioni ufficiali e probabilmente non arriveranno. Ci sono, però, indiscrezioni più che ufficiose. Quelle che, al momento, lasciano intendere che il Tribunale di Roma avrebbe dato l’Ok per la prosecuzione della trattativa che porterà ad un cambio di società della Reggina.

Si tratta di un buona notizia non solo per i tempi, ma anche perché per le modalità con cui si è arrivati al via libera. Il Tribunale prima di cedere ha valutato la documentazione portata dall’acquirente, con tanto di garanzie, piani di investimento e di rientro. Un dato che certifica il fatto che il club andrà ad una proprietà solida.

Questo significa che, già nella mattinata di venerdì , potrebbe concretizzarsi il passaggio di quote del club amaranto. L’operazione dovrebbe essere ratificata in pochi minuti, considerato che le pratiche sarebbero già pronte. L’annuncio della nuova proprietà potrebbe arrivare tra venerdì mattina e sabato sera.