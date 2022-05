(VIDEO) Circondato e e costretto a togliersi la tuta, l’ex Reggina Micovschi aggredito: 3 arresti tra i tifosi dell’Avellino

Lo hanno circondato mentre era in auto, costringendolo a togliersi la tuta. Il motivo? Era indegno di vestire i colori dell’Avellino e la tuta di rappresentanza. Non è stata una bella avventura quella vissuta da Claudiu Micovschi.

L’esterno rumeno, dopo l’annata alla Reggina, era tornato a giocare in Irpinia. Lo scorso 4 maggio, però, la sconfitta nei play off con il Foggia non è andata giù a qualcuno. Il fatto, però, ripreso da alcune videocamere di sorveglianza non è rimasto impunito.

Secondo quanto riporta La Stampa del gruppo che ha aggredito il calciatore avrebbe fatto parte anche una donna, ancora in corso di identificazione. I tre fermati, invece, erano già stati destinatari di Daspo.