Reti bianche nella corsa alla B, Catanzaro in crescita contro il Padova. La semifinale si decide al ritorno

di Vittorio Pio -Finisce senza reti la prima semifinale dei playoff di serie C fra Catanzaro e Padova: i padroni di casa non hanno concretizzato una

blanda supremazia territoriale, che nel primo tempo ha visto i

giallorossi vicini a sbloccare il risultato con Iemmello, salvo avere

un’altra grande occasione con Vandeputte nella ripresa.

La partita

sarà ricordata perchè per la prima volta in questa categoria, il

comunque discusso VAR ha annullato una rete che probabilmente sarebbe

sfuggita ad occhio nudo. A pagarne le conseguenze è stato il Padova,

che si è visto annullare, dopo un lungo check, la rete del difensore

Valentini pescato in fuorigioco sull’assist di Della Latta.

Sempre il

Padova ha avuto la migliore occasione nel secondo tempo, con un destro

al volo di Santini neutralizzato alla grande da Branduani.

Al Catanzaro, apparso in ottimo trend di crescita, è mancato certamente

il gol, ma questo pareggio lascia tutto sommato invariate le chance di

qualificazione che saranno messe in palio nell’appuntamento decisivo

in quel di Padova domenica sera (ore 19), mentre oggi la tifoseria è

convenuta allo stadio Ceravolo con numeri d’altri tempi, con oltre 13

mila presenze complessive sugli spalti. “Abbiamo dominato in lungo e

in largo, loro hanno avuto qualche episodio, ma nulla più”. ha

ribadito il tecnico del Catanzaro Vincenzo Vivarini : “Questo pubblico

da Serie A merita la Serie B, speriamo di riuscire nell’impresa al

ritorno. Siamo più forti e l’abbiamo dimostrato oggi e lo dimostreremo

anche a Padova”.