Reggina, tifosi in marcia per le vie di Reggio Calabria (FOTO)

“Salviamo la Reggina”. È quello che chiedono i tifosi amaranto che, nel pomeriggio di domenica sono scesi in piazza per chiedere a gran voce attenzione per la situazione del club amaranto.

I guai che hanno coinvolto la proprietà rischiano di far scomparire il calcio a Reggio. La richiesta è di attenzione da parte di tutti, istituzioni comprese, affinché si faccia di tutto affinché la gestione complessiva, oggi anche giudiziaria, possa snellire le procedure per il passaggio di proprietà.

Un’impresa che rischia di diventare complicata, qualora non si accelerino le procedure che mettono in pericolo l’iscrizione al campionato del prossimo 22 giugno.