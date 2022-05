Reggina: terminato l’incontro tra Perna e i sindaci

È durato più di un’ora il confronto tra l’avvocatessa Perna e i due massimi rappresentati istituzionali di Reggio Calabria: il sindaco f.f. Paolo Brunetti ed il sindaco metropolitano f.f. Carmelo Versace.

L’incontro si è svolto al centro sportivo Sant’Agata e non nei palazzi istituzionali e ha seguito quello avvenuto nel pomeriggio di giovedì, sempre nella struttura di via delle Industrie, tra colei che è l’amministratore giudiziario delle aziende di Luca Gallo e alcuni esponenti del club.

Va detto che, in questo momento, la Reggina non è sotto sequestro e non ha visto la nomina di un amministratore unico.