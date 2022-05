Reggina, Taibi: “Diverse situazioni sul tavolo, stiamo parlando con gente seria”

“Non posso dire che abbiamo fatto tutto. C’è uno studio che si sta muovendo per costruire qualcosa di buono. Posso confermare che sul tavolo ci sono delle situazioni. Che si concretizzino o meno lo vedremo”.

Massimo Taibi, ai microfoni di Radio Antenna Febea, ha fatto il punto sulla situazione societaria della Reggina confermando che in piedi ci sono discorsi concreti.

A partire dal fatto che la questione debitoria non è irreparabile. “L’interessamento – ha spiegato – c’è perché la situazione è abbordabile e non drammatica. La problematica è che quello che è successo ha cambiato tutto in tre settimane e adesso c’è necessità di accelerare. Se avessimo avuto sei-sette mesi di tempo non ci sarebbe stato nessun problema, invece dobbiamo velocizzare”.

“Nella prima settimana di giugno – ha evidenziato – c’è da concretizzare. Dal 5-6 giugno se non concretizzi i tempi si restringono e fai fatica. In questi giorni chi ha interesse dovrà correre”.

E sulla provenienza degli investitori: “I fondi quando si muovono c’è sempre un italiano insieme a loro. Quello che mi preme è che qualcuno al più presto prenda la Reggina”.

“Stiamo parlando – ha aggiunto – con gente seria. Sarebbe nominato un presidente e i fondi stranieri hanno intenzione di investire nel calcio italiano. Chiunque possa portare una nuova proprietà, lo porterei in braccio. Tutti dobbiamo lavorare per trovare una soluzione entro il 22 giugno”.