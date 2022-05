Reggina: Perna al S.Agata con la Guardia di Finanza, acquisita documentazione

Giovedì pomeriggio la prima volta dell’amministrazione giudiziaria al centro sportivo

In realtà l’avvocatessa Perna (amministratrice giudiziaria delle 18 aziende facenti capo a Luca Gallo e sequestrate) non è arrivata sola al Centro Sportivo S.Agata. Con lei c’erano numerosi militari della Gdf che hanno acquisito documentazione direttamente legata alla contabilità della Club Amaranto (la società controllante Reggina 1914 e nemmeno essa posta sotto sequestro, come il sodalizio calcistico) e, soprattutto, hanno attenzionato la documentazione nella disponibilità di Gallo.

Con riguardo a Reggina 1914 è emersa – ma trattasi di fatto noto – una situazione di sofferenza finanziaria del club, con casse asfittiche e numerose procedure di pignoramento passive avviate