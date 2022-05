Reggina, per molti ultima partita in amaranto: l’elenco è lungo

Brescia-Reggina di venerdì sarà il capitolo finale di questa stagione per gli amaranto. Per molti calciatori sarà l’occasione per congedarsi dalla maglia amaranto. Non per tutti il destino è noto, ma molti sono quelli che a fine stagione per il momento vedono il proprio accordo avvicinarsi alla scadenza del 30 giugno ed altri che torneranno alle società di appartenenza per fine prestito.

Senza dimenticare chi che, pur avendo un contratto, potrebbe essere comunque fuori dai piani per altir motivi.

Tra i big in scadenza c’è German Denis, ma anche Ivan Lakicevic (che è infortunato), Dimitrios Stavropoulos e il terzo portiere Tomasso Aglietti (sarà titolare a Brescia).

Finisce il 30 giugno 2022 il prestito biennale di Di Chiara che tornerà al Perugia.

Lontano da Reggio sarà la strada del futuro prossimo di Kupisz, Micai, Lombardi, Tumminello, Adjapong, Folorunsho, Cortinovis, Turati, Amione. Per loro il prestito termina il 30 giugno.

Molti altri, però, potrebbero essere i giocatori in uscita, nonostante un contratto ancora lungo. Tra questi c’è ad esempio Andrej Galabinov. Il bulgaro ha ancora due anni di contratto, ma ha costi che potrebbero essere insostenibili per le casse societarie. Anche Menez potrebbe andare via, ma non solo.