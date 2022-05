Reggina: pazienza a dura prova, ma non ci sono alternative

Come ogni lunedì dell’ultimo mese, la Reggina apre una settimana che può essere decisiva per il suo futuro. I tifosi cercano di saperne di più, sperano di trovarlo tra le fonti di stampa e fanno i conti con notizie che si assomigliano.

La verità è che, giorno dopo giorno, si compie mezzo metro in avanti. Numeri che non cambiano molto la prospettiva da chi osserva dall’esterno. Ogni piccolo avanzamento è, in realtà, un grande passo, con l’auspicio che presto il percorso possa diventare in discesa.

Il 31 maggio verrà presentato il bilancio intermedio in Lega. E questo lo sanno tutti. La situazione debitoria che ne verrà fuori dovrebbe essere migliore di quella che le prospettive più negative hanno provato a mettere in rilievo in queste settimane.

Ufficializzato il dato dei debiti, si andrà in concreto. Anche gli interessati cominceranno ad avere convenienza a venire fuori, non intendendo solo gli acquirenti. C’è da avere pazienza in questo momento. A molti non piacerà, ma non ci sono alternative.

La buona notizia è che un buon esito di tutto non è fuori dall’ordinario. Fino al momento delle firme, però, non si potrà nè abbassare la guardia, nè illudersi che sia facile chiudere la partita.