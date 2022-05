Reggina, Lillo Foti: “Importante che Gallo dia un segnale all’ambiente”

“Penso che qualcosa di solido sia stato costruito tra Taibi. Anche l’allenatore, da quanto ho sentito, resterà. Bisognerà vedere chi ci sarà tra le uscite, perché molti hanno contratti per il futuro. Bisognerà vedere le esigenze tecniche e ciò che è compatibile con le strategie di mercato”.

Così Lillo Foti, ai microfoni di Reggina Tv, ha parlato di quelle che potrebbe essere le strategie del club amaranto.

Su presenze allo stadio non all’altezza dei picchi, l’ex patron amaranto ha spiegato: “Gli stadi pieni li abbiamo visti in determinate circostanze. Stasera ci sarà l’Olimpico pieno per la partita della Roma. A Lecce anche la curva ospiti sarà in parte dedicata ai leccesi. Lo stadio si riempie dove c’è l’evento, devi dare lo stimolo. Una Reggina coinvolta in certi discorsi darebbe al vecchio Granillo una facciata diversa. C’è bisogno che la provincia senta questa questa squadra sua e non solamente la città”.

A tre mesi dall’inizio della prossima stagione si guarda al futuro. “È importante che Gallo e i suoi dirigenti, con scelte attente, possa ridare un segnale importante a tutto l’ambiente”.