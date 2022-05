Reggina, la Curva chiama la città: “Sveglia, prima che sia troppo tardi”. Domenica manifestazione

Domenica 15 maggio ore 17.30 appuntamento presso Piazza Garibaldi, da lì ci

sposteremo in marcia fino a Piazza De Nava per poi arrivare fin sotto al palazzo

del Comune di Piazza Italia dove avremo un incontro con le istituzioni politiche

reggine. Raccomandiamo a tutti la massima collaborazione e di portare con sè

un vessillo amaranto.

Mai avremmo pensato di dover scendere in strada per chiedere a qualcuno di

salvare la nostra storia, ma quanto sta accadendo ci obbliga a farlo.

Sono giorni duri e di angoscia dove si deciderà il futuro della Reggina e dei suoi

tifosi che non meritano tutto questo.

C’è il nostro simbolo da difendere e onorare.

Quello dei 108 anni di gioie, dolori, passione ed emozioni.

Quello dei nostri nonni e dei nostri padri.

Quello della nostra vita.

Quello che rappresenta un patrimonio per la nostra città.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Sarà il giorno della verità, dove

chi ha a cuore le sorti della Reggina non potrà mancare. Mostriamo a tutta

Italia cosa rappresenta Reggio e la Reggina per tutti noi, difendiamo la nostra

storia e la nostra matricola, quella in cui abbiamo sempre creduto e mai

abbandoneremo.

Sveglia Reggio, prima che sia troppo tardi.