Reggina, il vantaggio sembra assottigliarsi

Non è un mistero che, al momento, in ambito Reggina sia focalizzata su discorsi che esulano dal calcio giocato. Quelli per i quali dalla società, a dire il vero, non è emersa alcun tipo di preoccupazione.

Assodato questo aspetto, nelle sfere di competenza del club c’è anche quella di programmare la nuova stagione sportiva. Un orizzonte per il quale non sono emersi dubbi rispetto alla volontà di rivedere le strategie, mettendo da parte i nomi roboanti e puntando su giovani da valorizzare.

È oltremodo vero che quello che si immaginava potesse essere un vantaggio, cioè la possibilità di programmare con anticipo rispetto agli altri si sta assottigliando. Non è ancora arrivata la conferma di Stellone e neanche il direttore sportivo Taibi ha affermato con certezza di restare.

A breve, però, il campionato sarà finito per quasi tutti e ognuno avrà la possibilità di programmare. Quella che, in teoria, aveva la Reggina a partire dal momento in cui la salvezza è diventata virtuale, con un vantaggio temporale da concretizzare.

Proprio per questo si attende che, in qualche modo, inizino ad arrivare decisioni che lasciano intendere che la prossima stagione è già iniziata.