Reggina, adesso si attende il Tribunale del Riesame

Era prevista per oggi l’udienza del Tribunale del Riesame per Luca Gallo. Nella circostanza si capirà se il primo ricorso nei confronti dei provvedimenti di sequestro e arresti domiciliari avrà esito positivo o negativo.

Qualora venisse accolto alcune misure cautelari potrebbero revocate. Qualora, invece, ciò non avvenisse sarebbero confermati i provvedimenti di fermo per il patron della Reggina e di sequestro delle quote delle sue aziende.

Nel primo caso tutto o quasi tutto potrebbe tornare come prima. Nel secondo caso, invece, si potrebbe avere un’accelerata verso eventuali dimissioni del presidente della Reggina o sollevazione dall’incarico di amministratore unico del club amaranto, per effetto di una procedura a cascata da parte dell’amministrazione giudiziaria che potrebbero arrivare fino alla Reggina attraverso la controllante Club Amaranto Srl.

Non è da escludere che per la nomina dell’amministratore unico del club si stia aspettando che si completi eventualmente questo passaggio.