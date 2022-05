Reggina, adesso diventa una corsa contro il tempo

Le quote della Reggina, dopo l’arresto di Luca Gallo, sono controllate da un curatore. Questo fa sì che, di fatto, gli amaranto siano in amministrazione controllata.

Toccherà al curatore, l’avvocato Katiuscia Perna, gestire la situazione e la questione è molto delicata. Da qui in avanti ci sono scadenze importanti, alcune a distanza di giorni, che vanno affrontate.

Sarà da capire quale sarà il quadro dei crediti di cui il club potrà beneficiare per allungare i tempi relativi all’eventuale definizione di una cessione.

Nei giorni scorsi erano emerse notizie relativi ad interessamenti verso il club da parte di gruppi imprenditoriali e adesso c’è necessità che si concretizzino per proseguire la storia di questo corso societario.

La situazione debitoria non è di poco conto, ma neanche enorme. Sarebbe, paradossalmente, molto più rischioso rifondare il club dalla D e portarlo a vincere il campionato di Serie C per tornare in Serie B (considerato che non è detto e probabilmente ed è difficile che in tutti i casi si riesca al primo colpo). Campionati che, nel lungo periodo, portano sicuramente ad andare in perdita.

La B attrae gruppi solidi o consente di dilazionare la massa debitoria contando su un campionato che permette di avere introiti.

Ci attacca davvero a tutti, ma i tempi sono brevi. Pochi giorni e il destino della Reggina sarà chiaro. Poi, una volta palesati gli interessamenti, serviranno i passaggi necessari di assenso da parte del giudice di competenza. Ci sono pochi dubbi su questo punto, tenuto conto che quella che si ritiene possa essere una probabile mancanza di cassa renderebbe la cessione societaria la migliore possibilità di tutela per dipendenti e creditori.