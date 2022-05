Pallavolo under 14, il successo dalla Pallavolo Macheda nella finale regionale

Il 24 maggio al Palazzetto dello Sport Oasi della Gioventù di Nicotera, la Pallavolo Saverio Macheda sponsorizzata Pediatrica Specialist Calmalù del Presidente Matteo Festa, si aggiudica la finale Regionale Under 14 femminile con assegnazione del titolo regionale e l’accesso alle Finali Nazionali di categoria che si svolgeranno a Mondovì (Cuneo) dal 7 al 12 giugno ca.

Brillante affermazione in finale delle ragazze allenate da Pippo Pugliatti contro la Stella Azzurra Catanzaro 25/12-25/10-25/8 i parziali non lasciano nessun dubbio su un 3 a 0 meritato e evidenziano le qualità tecniche delle atlete reggine.

Le ragazze scese in campo: In cabina di regia MariaRita Mileto (prestito 5frondi che ringraziamo pubblicamente), le schiacciatrici Marisa Gatto (capitano), Michela Leonardi, Marta Angilletta (per il cui prestito siamo molto grati), Alessia Neri, Federica Bresciani, Beatrice Feno e Elisabeth Cuzzocrea – non presenti alla gara ma utili nel corso del campionato Giorgia Leone, Gaia Taraddei, Francesca Aloisio e Giada Calluso.

Un plauso particolare alle ragazze (tutte 2008) che nonostante tutte le difficoltà hanno raggiunto l’obiettivo per il quale hanno lavorato dal primo giorno in cui hanno messo piede in palestra con serietà, sacrificio e rinunciando a tante cose che per ragazze di questa età sarebbero state essenziali. Un gruppo che in questa stagione è riuscito a conquistare 2 finali regionali (Under 16 e Under 14) affermandosi successivamente nell’under 14 dopo una semifinale epica con la Pallavolo Rossano. Semifinali che hanno visto Rossano vincere la prima gara 3/1 e la Pallavolo Saverio Macheda gara 2 sempre 3/1 con l’identico quoziaente punti. Si è resa necessari gara 3, le eterne sfidanti Pediatrica Specialist Calmalu’ di Reggio Calabria e Perla di Calabria Pallavolo Rossano ASD si affrontano sul neutro di Vibo Valentia, al Campo Sportivo Polivalente “Paolo Borsellino” di Via Giorgio La Pira, per una gara che non lascia più appello: la vincente va in finale regionale, la perdente chiude la sua avventura. Era una gara senza appello ma entrambe le squadre avrebbero meritato la finale regionale. Anche oggi, infatti, si è vista una pallavolo di grande livello, e non sembrava un incontro fra quattordicenni, ma una partita di serie.

Si impongono le ragazze reggine per 3 a 2, dopo essere state in vantaggio 2/0 subiscono il ritorno del Rossano e nel 5 e decisivo set chiudono la gara 15/12.

Adesso godiamoci questa ottava esperienza alle finali nazionali e programmiamo il futuro.

Un grazie al preparatore atletico Francesco Latella, al dirigente accompagnatore Vittoria Malara e all’infaticabile Marcella Barone assistente coach.