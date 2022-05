Ipotesi vendita Reggina, il curatore: “Se c’erano delle interlocuzioni possono essere riprese”

Torna a parlare il curatore amministrativo delle quote della Reggina che appartengono a Luca Gallo.

Ai microfoni della Gazzetta del Sud ha ancora una volta assicurato l’impegno a tutelare il club amaranto.

“È ancora – ha detto – prematuro esprimermi sugli aspetti prettamente tecnici. Ci tengo però dire alla città di Reggio ed ai tifosi che sarà fatto di tutto per garantire l’attività delle aziende, delle società di calcio, dei calciatori e del patrimonio che la squadra rappresenta per la comunità. Nei prossimi giorni analizzerò con attenzione ogni aspetto, è mio intento recarmi a Reggio per seguire da vicino la situazione”.

Qualcuno potrebbe, però, intervenire acquisendo il club. “È troppo – ha spiegato – presto per parlare anche di questo aspetto. Se delle probabilità esistessero dovrebbero essere comunque autorizzate. Se c’erano delle interlocuzioni in corso possono essere riprese, ma sempre dopo autorizzazione. Vanno analizzate e vagliate le singole situazioni. Lo ribadisco, per dire qualcosa in più, bisogna prima entrare nel merito delle diverse questioni”.