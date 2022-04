Verso Reggina-Lecce, l’ex Lucioni: “Ci aspetta un ambiente ostico”

Sono passati otto anni da quando Fabio Lucioni vestiva la maglia della Reggina. Il club amaranto lo pescò in Seire C e gli diede la possibilità di giocare con continuità in Serie B:

A distanza di anni è diventato un difensore di categoria di assoluta affidabilità, sebbene quelle due annate culminarono con il ritorno in Serie C dopo diciannove anni.

Lunedì si gioca Reggina-Lecce. Nel giorno di Pasquetta e con una squadra, ormai fuori da tutti i giochi, non ci sarà certo il pienone al Granillo, ma il difensore si aspetta ugualmente un ambiente paticolare.

“Lunedì – ha dichiarato nelle parole riportate da Pianeta Lecce – a Reggio ci aspetta un ambiente ostico. Credo non sia una passeggiata andare a Reggio, vorrei che tutto l’ambente ci aiuti a vivere il quotidiano”.

“Lunedì – ha proseguito – può essere la sfida più insidiosa del campionato: c’è ostilità tra le due tifoserie e sarà un valore aggiunto nelle motivazioni per loro. Noi le abbiamo già altissime, se vogliamo parlare di ambizioni credo una delle più difficili possa essere già lunedì. So che col Pisa in casa avremo 30mila tifosi allo stadio, ma io voglio soffermarmi sull’ostacolo di lunedì. Dobbiamo prepararla nei minimi dettagli.”