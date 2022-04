Reggina: tre indisponibili per Ascoli più turno di riposo per altri

La Reggina va a giocare ad Ascoli contro una squadra che è in piena corsa per i play off, a differenza degli amaranto che hanno le speranze di reinserirsi ridotte al lumicino.

Roberto Stellone non arriva nelle Marche con la rosa al gran completo, tenuto conto che ci sarà più di un elemento che non potrà fare parte della spedizione in terra marchigiana.

Non ci sarà, intanto, lo squalificato Gianluca Di Chiara. Ed è una notizia, considerato che il difensore non ha praticamente mai saltato una partita da quando è arrivato Stellone.

Non sarà, però, l’unico indisponibile. Resta ancora fermo ai box Ivan Lakicevic, infortunato ormai da lungo tempo. Non ha recuperato, invece, dal problema al ginocchio Claud Adjapong, che continuerà le sue sedute di terapia.

Non farà parte del match neanche il giovane Franco, che non sarà convocato.

Stellone ha annunciato sei-sette cambi, sottolineando come anche Amione non sarà della gara. L’argentino ha giocato tutte le ultime partite e, in base ad alcune valutazioni legate alla situazione muscolare, si è scelto di farlo risposare.