Reggina, Stellone sul rinnovo: “Manca solo la firma di Gallo, sulla programmazione dobbiamo essere veloci”

“Abbiamo già deciso tutto con Taibi. Lui ha parlato con il presidente, manca solo la firma del presidente”. Sono le parole con cui Roberto Stellone ha fatto intendere chiaramente come il suo futuro amaranto sia sempre più vicino a concretizzarsi.

Ci sarà una politica diversa. “Abbiamo parlato spesso con Massimo, il progetto piace. Mi piace lavorare con i giovani. Il motivo per cui abbiamo trovato l’accordo è perché ho sposato le strategie per l’anno prossimo. Dobbiamo essere veloci, perché bisogna muoversi prima per scegliere l’allenatore. Ho una mia idea in testa su chi può fare al caso mia, su chi no e su chi dovrebbe arrivare. I giovani vanno scelti in base alle caratteristiche. Oggi, ad esempio, Cortinovis e Amione oggi sono giovani con esperienza. Giraudo ha fatto la C e sembra un veterano”.