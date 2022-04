Reggina, Stellone non vede l’ora di firmare: “Nessun problema su discorso economico, qui sto benissimo”

“A volte è successo che i matrimoni sono saltati all’altare”. Scherza Roberto Stellone, quando gli si ricorda che di recente Massimo Taibi ha parlato di un’unione praticamente solo da formalizzare rispetto alla sua prosecuzione con il rapporto con la Reggina.

“Qui – ha dichiarato – mi trovo benissimo. Con l’ambiente, con la squadra, con la società, con la stampa. Da parte mia c’è tutta la voglia di ripartire da luglio con la Reggina. Parlando con Massimo, non ci saranno problemi sul discorso economico”.

E sulla prospettiva di puntare sui giovani: “La strategia che vorrà usare la società mi piace”.

“Quando un allenatore subentra – ha spiegato – deve far rendere al massimo i giocatori che ha disposizione. Avremo tempo per parlare di questo, perché mi sono fatto un’idea di quei giocatori che possono fare al caso mio al 100% e quelli che rientrano meno nelle caratteristiche a Stellone piacciono per quel tipo di gioco che vuole fare. Non significa che un giocatore non è valido, ma è solo una questione di caratteristiche e non di capacità”.

“Ci penseremo – ha spiegato – nel momento in cui firmerò il contratto”.